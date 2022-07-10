Защитник Борис Ротенберг, завершивший карьеру в «Локомотиве», рассказал о своем будущем.

«У меня очень хорошие отношения с руководителями «Локомотива» и советом директоров. Они знают мои пожелания. Главное для меня - быть полезным», - приводит слова Ротенберга Sport24.

Ротенберг пополнил состав «Локомотива» в августе 2016 года. С этого момента он провел 17 матчей за клуб, в которых не отличился результативными действиями. Вместе с «Локомотивом» 36-летний защитник стал чемпионом России в сезоне-2017/18 и завоевал три Кубка и один Суперкубок страны.