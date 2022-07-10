«Краснодар» победил «Ростов» в товарищеском матче

«Краснодар» в гостевом товарищеском матче победил «Ростов» со счетом 2:1.
На голы футболистов «быков» Олакунле Олусегуна (16-я минута) и Джона Кордобы, реализовавшего пенальти (32), команда Валерия Карпина ответила мячом вернувшегося Николая Комличенко (47).
Обе команды матч первого тура нового сезона российской премьер-лиги проведут 17 июля: «Краснодар» примет на своем поле «Факел», а «Ростов» сыграет на выезде против «Динамо».
Товарищеский матч
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Краснодар» (Краснодар) - 1:2 (0:2)
Голы: Комличенко, 47 - Олусегун, 16; Кордоба, 32 (пен.)
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Калинин (Чернов, 46), Прохин, Байрамян (Мельников, 87), Уткин, Тугарев (Миронов, 73), Глебов, Лангович (Сильянов, 63), Полоз (Нтумба Муамба, 87), Комличенко (Голенков, 73).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов, 46), Сорокин (Ярлыков, 85), Литвинов, Ионов (Самко, 80), Якимов, Сперцян, Кайо (Исаенко, 7), Кривцов (Ахметов, 68), Кордоба, Олусегун (Манелов, 85).