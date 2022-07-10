«Локомотив» упустил преимущество в три мяча в товарищеском матче с «Динамо»

«Локомотив» в домашнем товарищеском матче сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.
На голы футболистов «железнодорожников» Лукаса Фассона (17-я минута), Антона Миранчука (57) и Вильсона Изидора (63) бело-голубые ответили мячами Вячеслава Грулева (69), Федора Смолова (77) и Константина Тюкавина (105).
Обе команды матч первого тура нового сезона российской премьер-лиги проведут 17 июля: «Локомотив» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород», а «Динамо» сыграет на дома против «Ростова».
Товарищеский матч
«Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 3:3 (1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Фассон, 17; Миранчук, 57; Изидор, 63 - Грулев, 69; Смолов, 77; Тюкавин, 105
«Локомотив»: Худяков (Гильерме, 91), Живоглядов (Марадишвили, 91), Едвай (Мампасси, 91), Фассон (Погостнов, 91), Тикнизян (Ненахов, 91), Карпукас (Магкеев, 78), Баринов (Бека-Бека, 84), Миранчук (Куликов, 74) (Ларин, 121), Керк (Ротенберг, 84) (Петров, 91) (Бабкин, 121), Камано (Попов, 91) (Раков, 121), Изидор (Раконьяц, 91).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 91), Паршивлюк (Варела, 78) (Карапузов, 122), Кутицкий (Цесь, 91), Сазонов (Осокин, 91), Скопинцев (Бегун, 91), Гагнидзе (Захарян, 78) (Зазвонкин, 120), Моро (Шагиахметов, 91), Фомин (Сулаквелидзе, 91), Макаров (Гладышев, 78), Смолов (Тюкавин, 78), Грулев (Лесовой, 84).