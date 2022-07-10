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Егор Титов: За чемпионство бороться с «Зенитом» будет сложно

Сине-бело-голубые пойдут на пятые золотые медали РПЛ кряду.
Егор Титов: За чемпионство бороться с «Зенитом» будет сложно
10 июля 2022 22:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Легенда «Спартака» Егор Титов заявил, что у «Зенита» не будет конкурентов в новом сезоне.

«За чемпионство бороться с «Зенитом» будет сложно. Золото, скорее всего, вновь достанется команде Сергея Семака, хотя мы живем в такое время, что измениться может все в один день. На данный момент «Зенит» — флагман российского футбола, хотя мне эти слова хотелось бы произнести в адрес «Спартака». К сожалению, матч за Суперкубок показал разницу в классе двух команд. При этом в первые 25 минут «Спартак» смотрелся очень неплохо, создал несколько моментов при счете 0:0, если бы тогда удалось выйти вперед, игра сложилась бы совсем по-другому», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, что 9 июля «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. Подопечные Сергея Семака выиграли четыре последних чемпионата России и три крайних Суперкубка страны. 15-го июня действующие чемпионы откроют новый сезон российской премьер-лиги (РПЛ) гостевым матчем против «Химок».

Что касается «Спартака», то он последний сезон РПЛ завершил на десятом месте, но выиграл Кубок России, 16 июля красно-белые сыграют на выезде против «Ахмата».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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