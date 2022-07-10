Титов раскритиковал болельщиков «Зенита» за свист в адрес МакSим и «Би-2»

Легенда «Спартака» Егор Титов высказался об организации Суперкубка России, в котором красно-белые играли против «Зенита» (0:4).

Напомним, что матч прошел в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что РФС в плане организации Кубка и Суперкубка России вышел уже на новый уровень. Люди умеют устраивать настоящее событие из футбольного поединка. В Петербурге тоже все прошло великолепно.

Единственная ложка дегтя — реакция питерской публики на выступление МакSим и Би-2. Это не красит город. Понятно, когда освистывают и что-то кричат футболистам другой команды, мы к этому привыкли, но в чем виноваты артисты? Меня такое поведение резануло, так что могу только выразить слова поддержки и МакSим, и Леве из Би-2. Неважно, каких взглядов придерживаются певцы или за кого они болеют, так в их отношении поступать нельзя», - приводит слова Титова «Матч ТВ».

Для концертной программы Суперкубка России были приглашены группа «Танцы Минус», МакSим, Эдуард Хиль-Младший, «Би-2» и Александр Розенбаум.

На прошедший в мае финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (2:1) также были приглашены звезды шоу-бизнеса, тогда выступали Лев Лещенко, Люся Чеботина и МакSим.

Примечательно, что заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики и Татарстана оба раза пела песню «Знаешь ли ты», которая является очень популярной у болельщиков «Спартака».