Борис Ротенберг может продолжить карьеру футболиста

Экс-защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о планах на будущее.

«Буду выбирать из того, что мне предложат. Уверен, что мы придем к какому-то диалогу. Но у меня еще есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Помимо «Локомотива», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России, Ротенберг выступал на протяжении своей карьеры за «Зенит», «Шинник», «Сатурн», «Химки», «Аланию», «Кубань», греческий «Олимпиакос», московское «Динамо» и «Ростов».