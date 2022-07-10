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Борис Ротенберг может продолжить карьеру футболиста

10 июля 36-летний защитник сыграл прощальный матч в контрольной игре между «Локомотивом» и «Динамо».
Борис Ротенберг может продолжить карьеру футболиста
10 июля 2022 23:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Экс-защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал о планах на будущее.

«Буду выбирать из того, что мне предложат. Уверен, что мы придем к какому-то диалогу. Но у меня еще есть и другие варианты, в том числе продолжать футбольную карьеру. Но все прекрасно понимают, что в 36 лет это будет тяжело», - приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Помимо «Локомотива», с которым он выиграл чемпионат и Кубок России, Ротенберг выступал на протяжении своей карьеры за «Зенит», «Шинник», «Сатурн», «Химки», «Аланию», «Кубань», греческий «Олимпиакос», московское «Динамо» и «Ростов».

источник: Чемпионат.com
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