«ПСЖ» хочет продать восемь игроков в летнее трансферное окно, в том числе и Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» определилось с игроками, которые будут выставлены на трансфер этим летом.

Как сообщает Marca, парижский клуб готов продать защитников Абду Диалло и Лейвина Курзава, полузащитников Жоржиньо Вейналдума, Андера Эрреру, Юлиана Дракслера и Леандро Паредеса, а также нападающих Мауро Икарди и Неймара.

Напомним, что ранее французская команда продлила контракт со звездным бразильцем до лета 2025 года. Его стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.

Недавно в СМИ появлялись слухи об интересе к Неймару со стороны «Челси», «Милана» и «Ювентуса».