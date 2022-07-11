«Барселона» подпишет с Рафиньей пятилетний контракт и заплатит «Лидсу» около 55 млн евро за игрока

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья близок к тому, чтобы стать игроком «Барселоны» этим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, 25-летний бразилец заключит с каталонцами пятилетний контракт, по которому он будет получать шесть миллионов евро в год. При этом сине-гранатовые заплатят команде АПЛ около 55 миллионов евро за трансфер игрока.

Напомним, что Рафинья выступает за «Лидс» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за «павлинов» 67 матчей, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл девять встреч (3 гола).