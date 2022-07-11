Суарес и Кавани могут стать игроками «Фенербахче»

Нападающие сборной Уругвая Луис Суарес и Эдинсон Кавани могут продолжить свою карьеру в Турции.

Согласно данным Fanatik, в услугах опытных футболистов заинтересован «Фенербахче», намеренный усилить свою атакующую линию перед началом сезона-2022/23. Как сообщает источник, что сами игроки готовы рассмотреть данное предложение, поскольку они хотят остаться в Европе.

Напомним, что 35-летние Суарес и Кавани пребывают в статусе свободных агентов с 1 июля этого года. Ранее Суарес покинул «Атлетико», а Кавани – «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Фенербахче» вышел в Лигу чемпионов. Во втором квалификационном раунде турнира клуб из Стамбула сыграет с киевским «Динамо».