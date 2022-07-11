Нападающий «Локомотива» Изидор подтвердил, что он останется в московском клубе на сезон-2022/23

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что он не покинет московскую команду этим летом.

Отметим, что 21-летний француз пополнил состав железнодорожников в январе этого года, подписав с клубом контракт до конца сезона-2025/26. Сумма его трансфера из «Монако» составила 3,5 миллиона евро.

– На данный момент я прекрасно чувствую себя в «Локомотиве». Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Да, я останусь в «Локомотиве» на весь сезон, – цитирует Изидора «Чемпионат».

Добавим, что Изидор принял участие в 12 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.