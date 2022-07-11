ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Сити» не рассматривает вариант с продажей Зинченко

Украинский футболист выступает за клуб АПЛ с лета 2016 года.
11 июля 2022 10:11
автор: Владислав Корегин

Журналист Игорь Бурбас в своем подкасте на YouTube сообщил о том, что «Манчестер Сити» хочет сохранить в команде левого защитника Александра Зинченко.

По его словам, руководство «горожан» не намерено продавать 25-летнего футболиста этим летом, даже несмотря на возможную покупку игрока обороны «Брайтона» Марка Кукурельи. При этом Бурбас заявил, что украинец по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала» и «Эвертона».

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Изидор заявил, что «Локомотив» может скинуть «Зенит» с чемпионского пьедестала
Сине-бело-голубые брали золото четыре года подряд.
11.07.2022 11:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе не поможет «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции с «Нантом»
Очная встреча команд пройдет 31 июля в Израиле.
11.07.2022 11:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Камано заявил, что «Локомотив» будет стараться набрать максимум очков для конкуренции с «Зенитом»
Новый сезон начнется 15 июля.
11.07.2022 11:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стерлинг успешно прошел медобследование перед своим трансфером в «Челси»
Лондонский клуб заплатит за игрока 60 миллионов евро.
11.07.2022 10:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого «Шахтера»
Итальянский специалист работал в клубе с весны 2021 года.
11.07.2022 10:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно
Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно
Английский футболист продолжит выступать в составе «Тоттенхэма».
11.07.2022 10:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Манчестер Сити» не рассматривает вариант с продажей Зинченко
Украинский футболист выступает за клуб АПЛ с лета 2016 года.
11.07.2022 10:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
Нападающий «Локомотива» Изидор подтвердил, что он останется в московском клубе на сезон-2022/23
Французский футболист пополнил состав команды РПЛ прошедшей зимой.
11.07.2022 09:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Суарес и Кавани могут стать игроками «Фенербахче»
В данный момент оба футболиста не определились со своими новыми клубами.
11.07.2022 09:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» подпишет с Рафиньей пятилетний контракт и заплатит «Лидсу» около 55 млн евро за игрока
В скором времени бразильский футболист пополнит состав сине-гранатовых.
11.07.2022 08:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Три тайма — и камбэк с 0:3! Как «Локо» и «Динамо» выдали триллер в Черкизове
В товарищеском матче, который проходил в нестандартном формате, была зафиксирована боевая ничья 3:3.
«Каждая минута на поле — год моей жизни». Борис Ротенберг — о завершении карьеры
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг после своего прощального матча рассказал «Плеймейкеру» о планах и подвел итоги карьеры.
Сэр Новак, герцог Уимблдонский! Как Джокович седьмой раз выиграл главный турнир «Большого шлема»
Серб Новак Джокович защитил чемпионское звание на Уимблдоне. В финальном матче он в четырех партиях победил австралийца Ника Кирьоса.
Депрессия, отписка от клубных соцсетей, визит Кросби. Малкин никак не ударит с «Питтсбургом» по рукам
Евгений Малкин обижается на свой клуб НХЛ, который не может предложить ему новый достойный контракт.
Леклер не сдается! Итоги Гран-при Австрии
Победителем одиннадцатого этапа «Формулы-1» стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, оформивший третий титул в нынешнем сезоне и вышедший на второе место в общем зачете.
Берегись, Надаль! Как Физиев стал лучшим Рафой в UFC и захотел стать лучшим Рафой в мире
В США прошел турнир UFC Vegas 58, в главном бою которого Рафаэль Физиев из Киргизии нокаутировал бразильца Рафаэла Дос Аньоса, став претендентом на титул в легком весе, после чего вызвал на поединок теннисиста Рафаэля Надаля.
«Как школьнику драться с отборной шпаной?» Реакция на четыре гола «Зенита» в ворота «Спартака» в Суперкубке России
Крупный счет в стартовом матче сезона не вызвал удивления в нашем футбольном мире.
«С такой игрой если в пятерке будут — уже счастье». Червиченко — о разгроме «Спартака» в Суперкубке
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча за Суперкубок, в котором «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0.
«Рыбакина создана для Уимблдона». Елена Веснина — о сенсационной чемпионке из Москвы
Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина прокомментировала «Плеймейкеру» победу выступающей за Казахстан москвички Елены Рыбакиной в финале Уимблдона.
Разгром по расписанию. Как «Зенит» забил «Спартаку» четыре гола в Суперкубке, а мог и больше
В стартовом матче сезона на «Газпром-Арене» в присутствии 55 тысяч зрителей чемпион России переиграл обладателя Кубка страны - 4:0.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика