«Манчестер Сити» не рассматривает вариант с продажей Зинченко

Журналист Игорь Бурбас в своем подкасте на YouTube сообщил о том, что «Манчестер Сити» хочет сохранить в команде левого защитника Александра Зинченко.

По его словам, руководство «горожан» не намерено продавать 25-летнего футболиста этим летом, даже несмотря на возможную покупку игрока обороны «Брайтона» Марка Кукурельи. При этом Бурбас заявил, что украинец по-прежнему входит в сферу интересов «Арсенала» и «Эвертона».

Напомним, что Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. В общей сложности защитник провел за клуб 127 матчей, забил два гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.