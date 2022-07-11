Кейн не перейдет в «Баварию» в летнее трансферное окно

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не станет игроком «Баварии» этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы не ведут переговоры по трансферу 28-летнего англичанина. Также отмечается, что руководство «шпор» и главный тренер лондонцев Антонио Конте хотят сохранить футболиста в своем составе. При этом в ближайшее время форварду будет предложен новый контракт.

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В составе команды АПЛ он отыграл 385 матчей, забил 247 голов и отдал 59 результативных передач. Его нынешнее трудовое соглашение истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.