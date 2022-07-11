Стерлинг успешно прошел медобследование перед своим трансфером в «Челси»

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время официально станет игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, медицинское обследование 27-летнего англичанина в стане «синих» прошло успешно. Отмечается, что игрок подпишет с лондонцами пятилетний контракт, а сумма его трансфера составит 60 миллионов евро.

Напомним, что Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 337 матчей, забил 131 гол и отдал 94 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Ливерпуля». За сборную Англии он отыграл 77 встреч (19 голов).