Камано заявил, что «Локомотив» будет стараться набрать максимум очков для конкуренции с «Зенитом»

Форвард «Локомотива» Франсуа Камано посоветовал не торопиться отдавать первое место в российской премьер-лиге (РПЛ) действующему чемпиону «Зениту».

«Что касается борьбы за первое место, в РПЛ есть не только «Зенит». Мы готовимся ко всем матчам и будем выкладываться на полную, стараться завоевать максимум возможных очков, чтобы хорошо закончить сезон», - приводит слова Камано «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков. В первом туре РПЛ-2022/23 «железнодорожники» примут на своем поле «Пари НН».