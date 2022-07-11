Мбаппе не поможет «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции с «Нантом»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сможет принять участие в матче за Суперкубок Франции с «Нантом». Об этом напомнил журналист Адриен Гренье.

Отмечается, что 23-летний футболист пропустит предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек в сезоне-2021/22. Игра между командами состоится 31 июля в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд».

Напомним, ранее Мбаппе продлил свой контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 39 голов и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан.