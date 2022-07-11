Изидор заявил, что «Локомотив» может скинуть «Зенит» с чемпионского пьедестала

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор уверен, что его команда может побороться за победу с «Зенитом» в грядущем чемпионате России.

- «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились «Лилль» и «Монако». Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть «Зенит» с пьедестала, - сказал Изидор в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, набрав 48 очков. В первом туре российской премьер-лиги-2022/23 «железнодорожники» примут на своем поле «Пари НН».