«Зенит» приостановил переговоры по переходу полузащитника Кравцова в «Сочи»

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является опорный полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, высказался по поводу текущей ситуации с переходом футболиста в «Сочи».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что петербургский клуб готов отпустить 20-летнего хавбека в стан «барсов» на правах арендного соглашения этим летом.

– На данный момент переговоры приостановлены, в том числе и по инициативе «Зенита». Кирилл хочет играть в футбол. Если останется в «Зените», то будет пытаться делать это там. Помимо «Сочи» есть и другие варианты, но, как я понимаю, санкт-петербургский клуб их не рассматривает, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Кравцов является воспитанником академии «Зенита». Всего в составе сине-бело-голубых он отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошедшем сезоне футболист выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды – на его счету 12 встреч, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.