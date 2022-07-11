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Фомин стал капитаном «Динамо»

Хавбек два сезона выступает в составе бело-голубых.
Фомин стал капитаном «Динамо»
11 июля 2022 11:43
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Динамо" (Москва)

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович сказал в интервью клубной пресс-службе, что полузащитник Даниил Фомин будет капитаном команды в грядущем сезоне.

Напомним, что Фомин был выкуплен «Динамо» у «Уфы» в августе 2020 года за 3,5 млн евро. С этого момента хавбек провел 66 матчей за московскую команду, забил 19 мячей и отдал восемь голевых передач.

В прошлом сезоне «Динамо» вместе с Фоминым стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала Кубка страны, где уступили «Спартаку» (1:2). Фомин мог сравнять счет в компенсированное ко второму тайму время, но впервые в карьере не забил пенальти на высшем уровне.

источник: ФК Динамо (Москва)
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