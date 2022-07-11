Петржела выразил мнение, что «Сочи» является подходящим вариантом продолжения карьеры для Дзюбы

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу возможного отъезда бывшего нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы за границу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний футболист отказался от подписания контракта с командой чемпионата Китая, предлагавшей ему зарплату в два миллиона долларов в год.

– Неудивительно, что Дзюба не может найти себе команду в Европе. Там нужны скоростные, мобильные нападающие, а Дзюба – игрок другого плана, тем более возрастной. На мой взгляд, ему лучше остаться в России. «Сочи» – отличный вариант для Артема, – цитирует Петржелу «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.