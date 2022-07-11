Поль Погба официально вернулся в «Ювентус»

Центральный полузащитник Поль Погба стал игроком «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Отмечается, что 29-летний футболист заключил с «бьянконери» четырехлетний контракт. Хавбек присоединился к «старой синьоре» на правах свободного агента.

Напомним, Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы. Всего в составе итальянской команды он отыграл 177 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.

По окончании прошедшего сезона француз ушел из «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением срока трудового соглашения. В 2016 году «красные дьяволы» заплатили за переход футболиста 105 миллионов евро.