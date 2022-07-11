«Пари НН» не заинтересован в подписании Юрия Жиркова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов ответил на вопрос о том, планирует ли клуб пригласить бывшего защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что 38-летний футболист может завершить свою карьеру в связи с отсутствием достойных предложений от клубов. В данный момент игрок пребывает в статусе свободного агента.

– Мы не рассматриваем приглашение Юрия Жиркова, – приводит слова Измайлова портал «Метарейтинг».

Напомним, что с января этого года Жирков выступал за «Химки». Всего за подмосковную команду он отыграл три встречи, не отличившись результативными действиями. По окончании сезона-2021/22 опытный футболист расторг контракт с клубом РПЛ.