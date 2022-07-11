Дочери главного тренера сборной России Карпина не смогли получить fan-ID

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, не смогла оформить fan-ID на их дочерей.

«На самом деле, младшая у нас не ходит на футбол, поэтому подавала заявку на двух дочек. Но у них нет российского свидетельства о рождении, а на «Госуслугах» почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением», - приводит слова Карпиной «РБ-Спорт».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.