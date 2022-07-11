«Севилья» оформила трансфер защитника «Галатасарая» Маркао, ранее игроком интересовался «Зенит»

Центральный защитник «Галатасарая» Маркао официально перешел в «Севилью».

Как сообщает пресс-служба испанской команды, 26-летний бразилец подписал с «рохибланкос» контракт сроком на пять лет. Согласно данным портала Transfermarkt, клуб Ла Лиги заплатил за данную сделку 12 миллионов евро. Ранее агент футболиста сообщал об интересе к его клиенту со стороны «Зенита».

Напомним, что Маркао выступал за «Галатасарай» с января 2019 года. Всего за турецкую команду он отыграл 140 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе» и «Риу Аве».