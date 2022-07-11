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«Надо смотреть регламент». Терюшков - о получении fan-ID иностранцами

Закон вступил в силу с 1 июня 2022 года.
11 июля 2022 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с получением fan-ID для иностранных граждан.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.

«Надо смотреть регламент. Этот вопрос – один из тех, которые мы будем обсуждать с Минцифры. Мы понимаем, что у нас в ряде клубов играют спортсмены с иностранными паспортами, а также есть болельщики, которые будут иметь паспорта иностранных государств. В ближайшее время будем это рассматривать», — цитирует «Чемпионат» Терюшкова.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

источник: Чемпионат.com
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