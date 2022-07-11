Тен Хаг заявил, что Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, кто в клубе будет носить капитанскую повязку в сезоне-2022/23.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что новым капитаном «красных дьяволов» может стать голкипер Давид Де Хеа.

– Гарри Магуайр – наш капитан. Мне еще нужно познакомиться со всеми игроками, но он признанный капитан и добился больших успехов, – сказал тен Хаг во время пресс-конференции.

Напомним, что Магуайр выступает за «МЮ» с августа 2019 года. Всего за команду 29-летний англичанин отыграл 143 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «манкунианцы» заняли шестое место в турнирной таблице АПЛ.