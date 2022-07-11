Колосков заявил, что сборной России необходимо собираться и играть

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил о необходимости для сборной России в проведении товарищеских матчей.

«Уверен, что нашей сборной нужно собираться и играть. В этом есть смысл. Футболисты должны ощущать себя полноценными членами команды. Кто может стать соперником? Говорили же про Иран, думаю, что еще возможен вариант с Саудовской Аравией или Катаром. Но в любом случае нам предстоит вести диалог с ФИФА, они должны будут одобрить эти матчи. Будет здорово снова увидеть сборную в деле. Все болельщики соскучились, да и футболистам будет приятно вновь сыграть за национальную команду. Я за то, чтобы сборная функционировала», - приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

Александр Алаев, находясь в должности генерального секретаря РФС, уже говорил, что сборная России планирует сыграть два товарищеских матча в сентябре. С его слов, РФС надеется, что сборная России проведет матчи с командами из разных конфедераций.

Добавим, что организация подала апелляции в CAS на решения ФИФА и УЕФА об отстранении, которые находятся на рассмотрении.