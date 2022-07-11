Агент нападающего «Ростова» Соу сообщил о приостановке контракта игрока с российским клубом

Агент Луиджи Соррентино, представляющий интересы форварда «Ростова» Али Соу, рассказал о том, что футболист покинет команду этим летом.

Ранее стало известно, что в услугах 28-летнего гамбийца заинтересован турецкий «Анкарагюджу».

– Али Соу покидает «Ростов», он приостановил контракт на год. Сейчас обсуждаем детали с «Ростовом». Где Соу продолжит карьеру? В Турции, как раз ведем переговоры, – приводит слова Соррентино «РБ-Спорт».

Напомним, что Соу выступает за «Ростов» с февраля прошлого года. Всего в составе донской команды он провел 31 матч, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.