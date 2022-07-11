Министр спорта РФ Матыцин получил карту болельщика

Министр спорта России Олег Матыцин смог оформить карту болельщика.

Как сообщает ТАСС, чиновник получил документ в одном из многофункциональных центров Москвы.

«Как видите, сервис достаточно простой, он обеспечен во всех городах, которые будут проводить первые матчи премьер-лиги. Пока у определенной части болельщиков есть сомнения, но уже первые обладатели карт покажут, что можно спокойно приходить на стадион и получать удовольствие от футбола. Обязательно приду и посмотрю, как работает карта», - заявил Матыцин.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.