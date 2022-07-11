«Пари НН» занимается оформлением fan-ID

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал, как в клубе проходит оформление fan-ID.

«Я уже получил fan-ID. Все оформил достаточно быстро. Вся команда, персонал, администрация и офис тоже оформляют, пока никаких проблем не было. Время нахождения в МФЦ у всех 5-7 минут. Все заедут в МФЦ и все сделают», - приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.