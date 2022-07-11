Хохлов считает, что Дзюбе не стоит завершать свою карьеру

Экс-игрок сборной России Дмитрий Хохлов поделился мнением по поводу дальнейшего будущего бывшего форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Отметим, что 33-летний футболист все еще не определился со своим новым клубом. Ранее в СМИ появлялись слухи о переговорах футболиста с командами чемпионата Турции.

– Дзюбе точно не стоит завершать карьеру, еще рано. У него еще есть несколько футбольных лет впереди, и он в состоянии играть дальше. Состояние Артема позволяет ему играть в топ-клубах. Дзюба хороший и качественный нападающий, один из лучших в России, – цитирует Хохлова портал «Метарейтинг».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.