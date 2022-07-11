РФС снял запрет с «Химок» на регистрацию игроков

Палата РФС по разрешению споров и сняла с «Химок» запрет на регистрацию игроков.

Напомним, что ранее с подмосковного клуба взыскали задолженности по договору о посреднических услугах. «Химки» были обязаны выплатить задолженность и штраф за задержку выплаты.

«В понедельник, 11 июля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором принято следующее решение: Удовлетворить заявление ФК «Химки» и снять c клуба запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры....», — говорится в заявлении РФС.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Химки» сохранили прописку в чемпионате России, победив «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0) в стыковых матчах.