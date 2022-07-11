Полиция ведет проверку из-за появления баннера против fan-ID на Суперкубке России

Полиция ведет проверку из-за появления баннера против fan-ID во время матча за «Суперкубок России» между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, появление данного баннера не было согласовано с МВД.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.