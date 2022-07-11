«Манчестер Сити» готов конкурировать с другими топ-клубами Европы за подписание де Лигта

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может пополнить состав «Манчестер Сити» летом 2022 года.

Как сообщает Tutto Juve, руководство «горожан» рассматривает кандидатуру 22-летнего нидерландца в качестве усиления своей оборонительной линии. Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Баварию». При этом на игрока также претендуют «Ливерпуль» и «Челси».

Напомним, что де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 38 встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.