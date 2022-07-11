Адвокат Платини может подать иски к ФИФА после снятия обвинений по делу о коррупции

Адвокат экс-главы УЕФА Мишеля Платини готов рассмотреть возможности по искам в отношении ФИФА после снятия с француза обвинений в мошенничестве и коррупции.

Напомним, что 8 июля 67-летний функционер и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер были оправданы Федеральным уголовным судом Швейцарии.

«Сейчас наступил этап празднования. Наконец-то Федеральный уголовный суд прекратил уголовное преследование господина Платини. Защита господина Платини теперь рассмотрит все дальнейшие юридические возможности. Результаты различных уголовных разбирательств, которые в настоящее время ведутся против бывших представителей ФИФА и федеральной прокуратуры, также будут иметь важное значение», - цитирует ТАСС Доминика Неллена.

Добавим, что обоим также ставили в вину махинации при определении стран-хозяек мировых и европейских первенств, в том числе, чемпионата мира в России 2018 года.