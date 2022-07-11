Агент Игнатьева прокомментировал информацию о том, что Иван находится на просмотре в «Локомотиве»

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда Ивана Игнатьева, высказался относительно информации о нахождении своего клиента на просмотре в «Локомотиве».

На данный момент 23-летний футболист является свободным агентом.

«Нет, Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве». Ясность с клубом наступит в течение 3-4 дней»., — цитирует Агузарова «Чемпионат».

Напомним, что Игнатьев выступал за казанский «Рубин» с января 2020 года. Всего команду из Татарстана он провел 40 матчей, забил три гола и отдал три результативных передачи.

В феврале этого года нападающий пополнил состав «Крыльев Советов» на правах аренды – на его счету один забитый мяч в пяти встречах.