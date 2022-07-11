Руни станет новым главным тренером «Ди Си Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни станет новым главным тренером клуба MLS «Ди Си Юнайтед», сообщает The Athletic.

Напомним, что Руни выступал за эту команду в 2018-2020 годах и был ее капитаном.

«Ди Си Юнайтед» будет вторым клубом Руни в должности главного тренера, ранее он возглавлял «Дерби Каунти», который по итогам прошлого сезона вылетел из «Чемпионшипа». Правда, виной этому была прежде всего не работа экс-форварда, с клуба сняли 21 очко из-за невыплаты заработной платы.