Стало известно, когда CAS сформирует решение по иску клубов РПЛ

Спортивный арбитражный суд должен сформировать решение по апелляциям клубов РПЛ в ближайшие дни.

Речь идет об иске российских клубов после отстранения от участия в еврокубках. Рассмотрение апелляций было запланировано на понедельник.

«Решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели», - приводит ТАСС слова источника.

Московские «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи» обратились Спортивный арбитражный суд в Лозанне с жалобой на отстранение от соревнований под эгидой УЕФА.