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Бывший игрок ЦСКА Кузнецов выступил против введения fan-ID

С начала сезона он понадобится для посещения стадионов в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
11 июля 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о введении паспорта болельщика в российском футболе.

Закон о введении fan-ID вступил в силу с 1 июня.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору. Это выгодно нашему футбольному союзу. Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

Добавим, что заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

источник: Чемпионат.com
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