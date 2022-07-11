Бывший игрок ЦСКА Кузнецов выступил против введения fan-ID

Экс-полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о введении паспорта болельщика в российском футболе.

Закон о введении fan-ID вступил в силу с 1 июня.

«Я ничего не оформлял. Зачем мне это? Я хожу только на сборную России с друзьями. Значит, теперь не пойду. Буду смотреть футбол по телевизору. Это выгодно нашему футбольному союзу. Не хотите, чтобы фанаты ходили на стадион? Вводите!», — приводит «Чемпионат» слова Кузнецова.

Добавим, что заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.