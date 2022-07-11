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Медведев опроверг информацию о подписании нового контракта «Зенита» с Семаком

Специалист возглавил клуб в 2018 году.
11 июля 2022 19:42
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о подписании нового контракта с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

Ранее в СМИ сообщалось, что 46-летний специалист заключит новый договор на три сезона.

«Подписал ли Семак новое соглашение с «Зенитом»? Пока нет», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Отметим, что под руководством Семака «Зенит» четыре раза подряд выиграла чемпионат России.

Последний трофей команда завоевала после победы над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке.

источник: Чемпионат.com
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