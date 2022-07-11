«Рубин» отреагировал на слухи о конфликте Лисаковича и Слуцкого

Пресс-служба казанского «Рубина» отреагировала информацию о конфликте между главным тренером Леонидом Слуцким и нападающим Виталием Лисаковичем.
Информацию об этом распространил в своем телеграм-канале белорусский журналист Владислав Татур.
«Никакого конфликта нет», — приводит «Чемпионат» слова представителя пресс-службы »Рубина».
Добавим, что Лисакович перешел в «Рубин» в январе из «Локомотива» за 1,2 миллиона евро. Форвард забил шесть голов и сделал два ассиста в 12 матчах.
«Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам минувшего сезона.
источник: Чемпионат.com