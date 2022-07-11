«Милан» опроверг информацию об интересе к Миранчуку

В «Милане» прокомментировали информацию об интересе к российскому хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку.

Ранее в СМИ сообщалось, что клуб может обменять Томмазо Побега на 26-летнего футболиста.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», — цитирует спортивного директора «Милана» Фредерика Массара «Чемпионат».

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.