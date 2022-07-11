Мостовой может возглавить команду бойцов в Медиалиге

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой может получить работу тренером.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации AMC Fight Nights Камила Гаджиева, бывшему футболисту «Сельты» предложили возглавить команду бойцов в Медиалиге.

«Мы создали команду, которая примет участие в чемпионате Медийной футбольной лиги. У нас есть расширенный список игроков, в нем, в частности, Мариф Пираев. Мы сделали предложение Александру Мостовому возглавить команду, на следующей неделе проведем переговоры. Это ответственный вопрос», - заявил Гаджиев.

Отметим, что Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Александр выступал за «Спартак», португальскую «Бенфику», французские клубы «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».