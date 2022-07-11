В «Шальке» не поступало предложений от «Локомотива» по возможному трансферу Бюльтера

В «Шальке» отреагировали на слухи об интересе московского «Локомотива» к нападающему Мариусу Бюльтеру.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб отклонил предложение «железнодорожников» по трансферу 29-летнего футболиста.

«Это сумасшествие. В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюльтера. Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу — нет. Бюльтер останется в «Шальке 04», — приводит «Чемпионат» слова спортивного директора «Шальке» Рувена Шредера.

Добавим, что контракт Бюльтера с »Шальке» истекает в июне 2024 года.

В прошлом сезоне форвард провел 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.