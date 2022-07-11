Кокорин может больше не вернуться к тренировкам с «Фиорентиной»

Руководство «Фиорентины» продолжает искать варианты трансфера Александра Кокорина, а его отсутствие на командном сборе в Моэне не связано с положительным тестом на коронавирус.

По информации «РБ Спорт», руководство «Фиорентины» не смогло подтвердить журналистам наличие болезни у российского нападающего, но сообщили, что Кокорин находится на трансферном рынке.

Как отмечает издание, клуб пытается найти для него покупателя или расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что перед первым тренировочным сбором команды несколько футболистов «Фиорентины» сдали положительные тесты на коронавирус. По данным источника, среди тестируемых был и российский нападающий Александр Кокорин.