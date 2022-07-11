Бийол отправился на медосмотр для «Удинезе»

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол в ближайшее время может стать игроком итальянского «Удинезе».

По информации Metaratings.ru, 23-летний хавбек отправился в Италию для прохождения медосмотра. По его итогам будет подписан личный контракт.

Как сообщает издание, клубы уже согласовали все условия сделки и ждут вердикта врачей.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма сделки по 23-летнему футболисту может составить около пяти миллионов евро с бонусами.

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей во всех турнирах, записав на свой счет семь мячей и восемь голевых передач. Контракт словенского футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2022/23.