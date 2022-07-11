«Конкурентов у «Зенита» не вижу». Тарханов – о конкуренции в новом сезоне РПЛ

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов заявил, что не видит конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне.

– Конкурентов у «Зенита» не вижу. Из «Сочи» и «Локомотива» ушло много игроков, а у ЦСКА – новый тренер. «Краснодар» – все еще молодая команда. Поэтому не знаю, кто, кроме «Зенита», будет выделяться в новом сезоне, – приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Напомним, что 1-й тур чемпионата России сезона-2022/23 стартует 15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом».