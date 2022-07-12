Клубы АПЛ интересуются возможностью подписания полузащитника «Зенита» Вендела

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Globo Esporte, 24-летнего хавбека хотят подписать «Арсенал» и «Вест Хэм». Отмечается, что оба клуба уже отправили официальные запросы по трансферу игрока петербуржцев.

Ранее агент бразильца сообщил, что «Фламенго» всерьез заинтересован в подписании его клиента, однако окончательное решение по переходу будет принято сине-бело-голубыми.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Всего за российский клуб он отыграл 56 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.