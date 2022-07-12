Полоз заявил, что возможный уход Барриоса из «Зенита» негативно скажется на игре клуба

Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, ранее выступавший в составе «Зенита», оценил важность опорного полузащитника Вильмара Барриоса в игре сине-бело-голубых.

Ранее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев сообщил о том, что клуб не собирается рассматривать предложения по продаже 28-летнего колумбийца этим летом.

– На игру «Зенита» очень сильно влияет центральная ось. Очень сильный Барриос в команде. Если оттуда убрать Барриоса – команда развалится капитально. «Зенит» мог бежать в атаку и не возвращаться назад. Потому что они понимали, что четырех защитников и Барриоса очень тяжело вскрыть, – сказал Полоз в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Всего за клуб он отыграл 120 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Вместе с коллективом хавбек стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2025/26.