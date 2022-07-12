Бывший главный тренер «Спартака» Витория возглавил сборную Египта

Пресс-служба футбольной ассоциации Египта сообщила о том, что новым главным тренером национальной команды стал экс-наставник «Спартака» Руй Витория.

Отмечается, что контракт 52-летнего португальца рассчитан до 2026 года. Ранее сборную с апреля по июня тренировал египтянин Эхаб Галал.

Напомним, Витория работал в «Спартаке» с июня по декабрь 2021-го. При нем москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Также в своей карьере специалист тренировал «Бенфику», «Гимарайнш», «Пасуш де Феррейра» и «Аль-Наср». Вместе с лиссабонцами он стал двукратным чемпионом Португалии.