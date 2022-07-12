В «Баварии» подтвердили переговоры с «Ювентусом» по переходу де Лигта

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о том, ведет ли мюнхенский клуб переговоры по переходу центрального защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что немецкая команда планирует усилить свою оборонительную линию 22-летним нидерландцем в летнее трансферное окно. Также игрока хотят приобрести «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

– Мы ведем переговоры, но больше я сказать вам ничего не могу. Оптимистичный ли у меня настрой? Всегда, – приводит слова Салихамиджича Football Italia.

Напомним, что де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «бьянконери» 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 38 встреч (2 гола). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.